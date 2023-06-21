شكرا لقرائتكم خبر عن التموين فى 9 سنوات.. سيارات متنقلة لشباب الخريجين لطرح السلع فى القرى والنجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أبرز المشروعات التي تم إطلاقها خلال الـ 9 سنوات الماضية منها مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة حيث يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة "1، 1.5، 5 "طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 طن، وعدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 130 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.

كما تم تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد حيث تم رفع كفاءة 574 فرع خلال أخر ثلاث سنوات التي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وبلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه

يأتي تطوير هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.