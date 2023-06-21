شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الطيران المدنى يواصل لقاءته مع ممثلى الشركات العالمية فى صناعة النقل الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثانى لمعرض لوبورجيه بالعاصمة الفرنسية باريس نشاطا ملحوظا ومكيفات لوزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس، واستمرارًا للقاءات المهنية الهامة التي يعقدها وزير الطيران المدني والوفد المرافق له مع ممثلي كبري الشركات العالمية المُتخصصة في صناعة النقل الجوي للإطلاع على أحدث التقنيات والأنظمة التكنولوجيه المتطورة والتصميمات الجديدة في مجال الطيران والفضاء.

التقى الفريق محمد عباس حلمي مع ممثلي الشركات العالمية المصنعة للطائرات والمحركات بالمعرض لبحث أوجه التعاون المشترك مع عدد من الشركات الدولية جاء من بينها؛ لقائه مع مجموعة تاليس الفرنسية"Thales Group" المتخصصة في أحدث التقنيات في مجال الطيران المدني بقدرات أكثر أمانًا، وتصنيع المعدات الإلكترونية المبتكرة وتطوير نظم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

كما التقى سيادته مع مسئولي كل من شركة "Panasonic Avionics Corporation" الرائدة عالميًا في مجال أنظمة الترفيه والاتصالات Wi-Fi عبر الأقمار الصناعية على متن الطائرات وتقدم الخدمات الرقمية للترفيه أثناء الطيران، مما يعزز فرصة شركات الطيران على التفاعل مع ركابها ويخلق تجربة تتمتع بإمكانات عالية الدقة.

هذا بالإضافة إلى لقائه مع شركة"Safran Group " باعتبارها مجموعة دولية عالية التقنية تقوم بالتصميمات الداخلية للطائرات وصناعه المحركات وأنظمه الترفيه والاتصالات عبر الاقمار الصناعيه .

ومن جانبه، أكد الفريق محمد عباس حلمي أن هذه اللقاءات تأتي في ضوء تنمية أوجه التعاون مع كبري المؤسسات والشركات العالمية الرائدة فى مجال صناعة الطائرات والمحركات والانظمه المتطوره فى مجال الوسائل الترفيهيه والاتصالات من أجل تطوير صناعة النقل الجوي بصفة عامة، والاهتمام بتحديث سبل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة لجميع الخدمات المقدمة والتي تركز على الابتكار ..

مضيفًا أننا نتطلع باستمرار إلى تحسين تجربة العملاء على متن طائراتنا من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة وتحديث الأنظمة التكنولوجية و عقد الشراكات مع الشركات الرائدة في هذا المجال .. الأمر الذي يخلق لعملائنا تجربة سفر أكثر راحه رفاهية ومزودة بإمكانيات عالية الجودة لتلبية متطلبات السوق المتغيرة وتلبية توقعات المسافرين المتزايدة باستمرار من خلال المبادرات التي تركز على الابتكار والاستدامة.

وعلى صعيد أخر، شملت فعاليات اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي إيركايرو، وشركة إيرباص؛ والذي يهدف إلى تبادل قطع الغيار للطائرات A320 في كل الوجهات التي تسير اليها ايركايرورحلاتها بما يضمن انتظام التشغيل والتغلب علي النقص والتأخير في توريد قطع الغيار حول العالم.