شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للتخلص الآمن من مخلفات الذبح فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عددا من التوجيهات برفع درجة الاستعداد فى وزارة البيئة خلال إجازة عيد الأضحى، والاستعداد للتدخل السريع من أجل مواجهة المشكلات البيئية الطارئة، ورصد مخلفات الأضاحى، للحد من انتشارها، إضافة إلى التنسيق مع الأحياء فى المحافظات والقاهرة الكبرى لرفعها أولًا بأول، كما تم تشكيل فرق عمل من وزارة البيئة يعمل على مدار أيام العيد.

خلال هذا التقرير نقدم لقراء الخليج 365 عددا من النصائح حول أهمية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، حتى لا نسبب أضرارا يئية.

أولا: عليك أن تعرف أن مخلفات الأضاحي يتم تصنيفها بالمخلفات البيولوجية، وهى تعد من المخلفا الخطرة، حيث إن الجلود ومخلفات الذبح تعد أحد البيئات الخصبة لنمو وانتشار البكتيريا والفيروسات.

ثانيا: البعض يعتبر هذه المُخلفات عديمة الفائدة إلا أنها فى حقيقة الأمر تعد من المواد الخام ذات القيّمة التى يمكن الاستفادة منها في تصنيع وإعداد الأعلاف والسماد، وأيضا تستخدم فى إنتاج الغاز الحيوي، ويمكنك التبرع بها لأحد هذه المشروعات البيئية.

ثالثا: عليك أن تعرف أن الدماء الناتجة عن ذبح الأضاحى تسبب العديد من الأمراض، حيث إن العلوم البيئية أكدت أن الأكسجين البيوكيميائى الموجود في الدماء يصل لحوالي 140 ألف ملليجرام فى كل لتر، وأكثر 20 ملى جرام من الموجود فى لتر المياه النقيّة، وهو الأمر الذى يساعد على عمليّة التخمر بشكل سريع تظهر معه الروائح الكريهة، وتستقطب الفئران والديدان مما يتسبب فى انتشار الكثير من الميكروبات والأمراض.

رابعا: عليك أن تبتعد عن إلقاء مخلفات الأضحية في شبكات الصرف الصحى، لأنها ستتسبب فى انسداد المجارى وحدوث طفح للمياه.

خامسا: يمكنك التخلص من جلود الأضاحي والأجزاء التى لا تستخدمها مثل الأمعاء والأرجل بوضعها في أكياس محكمة الإغلاق، وتسليمها لأحد المؤسسات الأهلية لتوزيعها.

سادسا: عند الذبح اختار مكانا مبلط وبه سيراميك حتى تبقى مخلفات الذبح من الجلود نظيفة، وابتعد عن ألقاها فى المجارى.