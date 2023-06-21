شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للتخلص الآمن من مخلفات الذبح فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
خلال هذا التقرير نقدم لقراء الخليج 365 عددا من النصائح حول أهمية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، حتى لا نسبب أضرارا يئية.
أولا: عليك أن تعرف أن مخلفات الأضاحي يتم تصنيفها بالمخلفات البيولوجية، وهى تعد من المخلفا الخطرة، حيث إن الجلود ومخلفات الذبح تعد أحد البيئات الخصبة لنمو وانتشار البكتيريا والفيروسات.
ثانيا: البعض يعتبر هذه المُخلفات عديمة الفائدة إلا أنها فى حقيقة الأمر تعد من المواد الخام ذات القيّمة التى يمكن الاستفادة منها في تصنيع وإعداد الأعلاف والسماد، وأيضا تستخدم فى إنتاج الغاز الحيوي، ويمكنك التبرع بها لأحد هذه المشروعات البيئية.
رابعا: عليك أن تبتعد عن إلقاء مخلفات الأضحية في شبكات الصرف الصحى، لأنها ستتسبب فى انسداد المجارى وحدوث طفح للمياه.
خامسا: يمكنك التخلص من جلود الأضاحي والأجزاء التى لا تستخدمها مثل الأمعاء والأرجل بوضعها في أكياس محكمة الإغلاق، وتسليمها لأحد المؤسسات الأهلية لتوزيعها.
سادسا: عند الذبح اختار مكانا مبلط وبه سيراميك حتى تبقى مخلفات الذبح من الجلود نظيفة، وابتعد عن ألقاها فى المجارى.
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