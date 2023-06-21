شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 21/6/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:56 ص
موعد صلاة العصر 32: 4
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء 9:32
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 1:01
موعد صلاة العصر 4:40
موعد صلاة المغرب 8:07 م
موعد صلاة العشاء 9:42 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:01
موعد صلاة الظهر 12:52 م
موعد صلاة العصر 4:29 م
موعد صلاة المغرب 7:57 م
موعد صلاة العشاء 9:31 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:05
وقت صلاة الظهر 12:44
موعد صلاة العصر 4:14 م
وقت صلاة المغرب 7:43 م
وقت صلاة العشاء 9:12 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:50 ص
موعد صلاة العصر 12: 4
موعد صلاة المغرب 7:43 م
موعد صلاة العشاء 9:08
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