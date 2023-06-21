شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية توفر عيادات صحية فى فنادق الإقامة لرعاية الحجاج المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبذل البعثة المصرية جهودا ضخمة لرعاية الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة، لاسيما الرعاية الطبية، حيث توفر عيادات في فنادق الإقامة.

فيما أكدت وزارة الصحة السعودية أن جميع منشآتها على درجة عالية من الاستعداد والجاهزية في المشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن بأسرع وأفضل الإمكانات المسخرة لخدمتهم، فلا يكاد يخلو مربع في المشاعر المقدسة الثلاث (منى ، مزدلفة، عرفة) من وجود قطاعات" الصحة" من مستشفى أو مركز موسمي أو عيادة متنقلة أو مستشفى ميداني أو أسطول ميداني، بالإضافة إلى ما تقدمه "الصحة" سنويا من أدوات وأساليب الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أنه تم تجهيز جميع تلك المرافق بالاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات والرعاية الطبية والصحية والتوعوية لضيوف بيت الله الحرام، وتوفير عدد من مراوح الرذاذ المائي؛ لتقليل من حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة.