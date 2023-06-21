شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: حملات ضبط سارقى التيار نجحت فى زيادة طلبات العداد الكودى لـ3 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 2 مليون 300 ألف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتا إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 200 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 ملايين و300 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع حتى 9 مايو الماضى، موضحا أن السبب فى زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية هو تكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائي والمرور شهريا على مستخدمى نظام الممارسة لضمان اﻻنتظام فى السداد.

ويرى حمزة أن خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء تعتمد على عدة محاور، أهمها تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، وتكثيف حملات ضبط سارقي التيار، وتغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي، لافتا إلى أن الهدف من خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد هو الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية وتأمين الشبكة القومية من التعديات عليها الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى.