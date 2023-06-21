شكرا لقرائتكم خبر عن 86% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار قبل عيد الأضحى، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار قبل عيد الأضحى.

وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار قبل عيد الأضحى، بينما عارض 14% من القراء مطالب تكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار قبل عيد الأضحى.