شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم عن العام المالى وتطوير القطاع الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بمحافظة السويس، مؤتمرا صحفيا بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة لإلقاء الضوء على حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وقالت هيئة قناة السويس إن فعاليات المؤتمر تتضمن عرضا تقديميا من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يليها بدء فعاليات المؤتمر الصحفي واستقبال تساؤلات الصحفيين، على أن يعقب ذلك تنظيم جولة لتفقد تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يزيد من طول القناة الجديدة لتصبح 82 كم بدلاً من 72 كم، إلى جانب توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجاري.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يتيح مزايا ملاحية متعددة لمساهمته في زيادة نسبة الأجزاء المزدوجة بالقناة لتصل لنحو 63% من إجمالي طول المجرى الملاحي، مشيرًا إلى أن المشروع تنعكس نتيجته على زيادة القدرة التصريفية للقناة، وزيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن إضافية لتظل القناة الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانًا.

كما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في وقت سابق، أن قناة السويس حققت عائد 2.3 مليار دولار بزيادة 35% في الربع الأول من العام الجاري، مشيرًا إلي أنهم أنهوا 86% من مشروع تطوير القطاع الجنوبي وسيتم إنجازه في وقت قريب.