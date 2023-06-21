شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن إتاحة الاستعلام المبدئى عن مسابقة تعيين الأئمة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الاوقاف انه فيما يخص مسابقة العام الحالي للأئمة فقد تم إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف لعام 2023 م وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية وللاستعلام اضغط على الرابط التالي:

ومن المقرر أن تجرى الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز في الفترة من 4 إلى 13 يوليو المقبل.

من الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف خلال شهر يناير الماضي، وتعد المسابقة الحالية هي المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها العام الماضي، وذلك لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الاوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف 3000 إمام و 3000 عامل بالوزارة، على أن تجرى على 3 أعوام مالية.