شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصحية: الهيئة دورها يشمل استدامة تطبيق الجودة وضمان أمن وسلامة المرضى والأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد GAHAR يستهدف ضمان جودة مخرجات الخدمة الصحية من خلال مؤشرات قابلة للقياس، حيث أن الهيئة لا يتوقف دورها عند حصول المنشأة على التسجيل أو الاعتماد؛ إذ أنه ليس هدفا في حد ذاته، بل يمتد لضمان استدامة تطبيق معايير الجودة داخل المنشأة الصحية والتحسين المستمر للأداء من خلال المتابعة المستمرة ، مشيرا إلى أن فلسفة معايير الجودة الصادرة عن الهيئة تعني بالأساس قياس الضبط الوظيفي لمختلف مكونات الخدمة الصحية، ولا تفرض الزام المنشأة بشروط ظاهرية لا تنعكس على الأداء بالإيجاب او لا ترتبط بالأساس بالوظيفة المطلوب تحقيقها.

جاء ذلك في إطار الندوة التعريفية بمعايير جودة الرعاية الصحية وكيفية تطبيقها، والتي نظمتها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تحت رعاية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، لمديري وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومديري الإدارات المركزية، وفريق الجودة المركزية، ورؤساء فرق الجودة بالوحدات التابعة للهيئة، وذلك بالقاعه الكبرى بالمعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنه والكبد التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأشاد الدكتور أحمد طه، بالدور الهام للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالقطاع الصحي المصري، وبما تمتلكه من كوادر طبية وخبرات كبيرة متخصصة ومنشآت عريقة منتشرة بالمحافظات، فضلا عن تقديمها للخدمات التدريبية والبحثية والتعليمية إلى جانب الخدمات العلاجية لقطاع عريض من المواطنين، معربا عن سعادته بحصول مستشفى اورام الاسماعيلية التعليمي، على شهادة تسجيل GAHAR وبالمستشفيات الاخرى التي اتخذت بالفعل خطوات جادة في هذا الاطار.

وأكد طه التعاون المشترك بين الهيئتين خلال الفترة المقبلة في تقييم الوضع الحالي للمستشفيات ودراسة مدى توافقها مع المعايير لوضع خطة متكاملة لتأهيل المستشفيات والمعاهد التعليمية لتطبيق معايير الجودة، لافتا إلى ما توفره هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من نظام متكامل لضمان الجودة من خلال تطوير وإصدار المعايير، والتدريب على تطبيقها، وخدمات الدعم الفني للمنشآت الراغبة في الحصول على الاعتماد، وتسجيل أعضاء المهن الطبية، بالإضافة الى الدور الرقابي من تدقيق ومتابعة، والحرص على رضاء المتعاملين، وايضا مراجعة التصميمات الانشائية للمنشآت الصحية الجديدة لتتوافق مع معايير الجودة، حيث قامت الهيئة بمراجعة التصميمات الهندسية لعدد ٢٧٩مشروع قبل بداية التنفيذ منقسمة الى 123 مشروع لمبادرة حياة كريمة ، 55 لهيئة الرعاية الصحية ، 43 لوزارة الصحة والسكان ، 43 لمستشفيات خاصه،٧ مستشفيات جامعية، ٨ مشروعات لوزارات وهيئات أخرى.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والابنية التعليمية، بأن الهيئة تحرص دائما على أن تكون جميع مكونات الخدمة الطبية التى يتلقاها المواطن المصري سليمه وآمنه ومتوافقه مع أحدث ما وصل إليه العلم في مجالات التشخيص والعلاج، مؤكدا التنسيق والتعاون المثمر مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحيه سعيا للوصول لما تنشده قيادتنا السياسيه الحكيمه من تطبيق الجودة وفقا لرؤية مصر 2030 وما تحتاجه الجمهوريه الجديده من مواطنين أصحاء قادرين على العمل والإنتاج ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف أنه تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات والأحداث العلمية بالتعاون مع ممثلى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتدريب كوادر الهيئة وفرق الجودة بها على معايير الجودة GAHAR والتى تضمن جودة واستدامة الخدمة الطبية المقدمة، وتؤهل المستشفيات للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة طبقا لرؤية الدولة.

وفي ذات السياق، قال الدكتور سيد العقدة أن اصدار معايير الهيئة جاء بعد مراجعة دقيقة للابحاث العلمية المتخصصة، والاستفادة من نتائجها بما يتناسب مع المنظومة الصحية المصرية، مشيرا إلى أن تطبيق معايير الجودة بالمنشآت الصحية يساعد على ضمان سلامة وأمان المرضى، بالاضافة إلى الحد من الوفيات، وتقليل المضاعفات، كما تهتم المعايير بزيادة اجراءات إشراك المريض بالخطة العلاجية الخاصة به، وقياس مردود الخدمات ورضا المنتفعين بالخدمات الصحية.

وأشار العقدة إلى أن نظام الإحالة بالتأمين الشامل وتفعيل دور طب الأسرة يحد من الازدحام بالمستشفيات من خلال التوجيه الصحيح للمريض حيث تقدم وحدات الرعاية الأوليةما يقرب من 70% من الخدمات الصحية.

شارك بالندوة الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والاستاذ الدكتور السيد العقدة والاستاذه الدكتورة ولاء عبد اللطيف والاستاذ الدكتور وائل الدرندلي أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبحضور الاستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليميه للشئون الفنية، والأستاذة الدكتورة نغم عابد، نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليميه للبحوث التطبيقية والعلمية.

يذكر أن الندوة تم اقامتها بالتعاون بين هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهيئة المستشفيات التعليمية في إطار سلسلة من الندوات التعريفية التي تستهدف نشر ثقافة الجودة بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وتهيئتها للحصول على التسجيل والاعتماد وفقاً لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا"، استعداداً للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.