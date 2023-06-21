شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يترأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، اجتماع الحكومة لمناقشة ملفات الوزراء المختلفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد ، اجتماعا؛ بشأن استعراض عدد من المقترحات الخاصة بسُبل الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية، التى تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في ضوء إخلاء المباني والمقار الحكومية مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سنبدأ في تنفيذ خطة الاستغلال الأمثل للمقار التي تم إخلاؤها.