شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: انخفاض العجز التجارى غير البترولى31.4%الربع الأول من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد التاسع من إصدارته ربع السنوية "الصادرات السلعية غير البترولية"، والذي يتضمن نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الأول 2022- الربع الأول 2023)، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها.

أشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 31.4% مقارنة بالربع نفسه من عام 2022، حيث بلغ 8.3 مليار دولار في الربع الأول من 2023 مقارنًة بنحو 12.1 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات غير البترولية، وقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2023 قيمة 8.8 مليار دولار مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 6.4%، ووصلت الواردات غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2023 قيمة 17.1 مليار دولار مقابل نحو 21.5 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 20.5%.

كما تناول التقرير أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الأول من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية في المركز الأول كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023، تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.7 مليار دولار ثم الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 1.6 مليار دولار ثم السعودية بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الأول من عام 2023 وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًا خلال الربع الأول من عام 2023 بقيمة عجز تجاري بلغ 2.7 مليار دولار، تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 951.4 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 755.6 مليون دولار، وانخفض العجز التجاري بين مصر والصين الشعبية بمقدار 874.4 مليون دولار خلال الربع الأول 2023 مقارنة بالربع الأول من 2022، وارتفع العجز التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية بمقدار 109.9 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2023 مقارنًة بالربع الأول من 2022.

وتضمن التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ومجلس دول البحر الأحمر خلال الفترة (الربع الأول 2022 – الربع الأول 2023) حيث وصلت قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ومجلس دول البحر الأحمر 137.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 265.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022، منخفضًا بنسبة 48.3%، وبلغ معدل الانخفاض في قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ومجلس دول البحر الأحمر 56.5% خلال الربع الأول 2023 مقارنًة بالربع الرابع من عام 2022، ووصلت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى مجلس دول البحر الأحمر 1212.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل نحو 1120.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 8.2%.

وتضمن التقرير استعراض مؤشرات الصادرات غير البترولية المصرية إلى مجلس دول البحر الأحمر خلال الربع الأول من عام 2023 حيث جاءت السعودية في مقدمة مجلس دول البحر الأحمر المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الأول 2023 بقيمة 711.8 مليون دولار، تلاها السودان بقيمة 238.5 مليون دولار ثم الأردن بقيمة 139.9 مليون دولار، فيما جاءت إريتريا كأقل دول البحر الأحمر المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الأول 2023 بقيمة 0.5 مليون دولار.

وارتباطًا تم استعراض الواردات غير البترولية من مجلس دول البحر الأحمر خلال الربع الأول 2023 حيث جاءت السعودية في مقدمة مجلس دول البحر الأحمر التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الأول 2023 بقيمة 833.4 مليون دولار ثم السودان بقيمة 188.6 مليون دولار، فيما جاءت الصومال كأقل دولة بمجلس دول البحر الأحمر التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2023 بقيمة 0.1 مليون دولار.

كما تم استعراض تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة (الربع الأول 2022 – الربع الأول 2023) حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 8.8 مليار دولار، مقابل 8.6 مليار دولار خلال الربع الرابع 2022، وبلغ معدل الارتفاع في قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 2.3% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنًة بالربع الرابع من عام 2022.

وأوضح التقرير تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع، حيث جاءت "الفواكه والأثمار القشرية الصالحة للأكل" كأكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الأول 2023، حيث سجلت نحو 714 مليون دولار مقابل نحو 643.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، تلتها "الأسمدة" حيث سجلت نحو 704.3 ملايين دولار خلال الربع الأول 2023 مقابل نحو 720.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.

ووفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية والتي تم تصديرها خلال الربع الأول 2023 شهدت خمس سلع تحسنًا خلال الربع الأول 2023 مقابل الفترة نفسها من عام 2022، وهي حديد صب زهر، وحديد صب فولاذ، وملح وكبري وأتربة وأحجار، وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالة للأكل، وفواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل، ومنتجات كيماوية غير عضوية.

وارتباطًا ارتفع الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الأول 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها "سلعة فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل وقشور حمضيات" من 6.9% خلال الربع الأول 2022 إلى 8.1% خلال الربع الأول 2023، "والأسمدة" من 7.7% إلى 8%، "وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل" من 5.1% إلى 6.5%، "وحديد صب (زهر) وحديد وصلب (فولاذ)" من 3.6% إلى 5.9%، "وملح وكبريت وأتربة وأحجار ومواد جبسية وكلس (جير) وأسمنت" من 2.9% إلى 4.1%، "ومنتجات كيماوية غير عضوية ومركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر (آيزوتوب)" من 3.1% إلى 3.3% خلال الفترة نفسها.

فيما انخفض الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الأول 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها "آلات وأجهزة ومعدات كهربائية" من 7.9% إلى 7.5%، "ولدائن ومصنوعاتها" من 8.2% إلى 6.9%، ولؤلؤ طبيعي أو مستنبت" من 5.5% إلى 3%.

كما أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر تقريره إلى تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الأول من عام 2023، حيث جاء "حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ)" على قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 516.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنًة بنحو 341.9 مليون خلال الربع الأول من عام 2022 بزيادة قدرها 174.2 مليون دولار، وجاء "ملح وكبريت وأتربة وأحجار" في المرتبة الثانية حيث سجلت نحو 358.7 مليون دولار خلال الربع الأول 2023 مقابل نحو 269.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 بزيادة قدرها 89.5 مليون دولار، فيما جاءت "خضر ونباتات وجذور صالحة للأكل" في المرتبة الثالثة حيث سجلت 568.7 مليون دولار خلال الربع الأول 2023 مقابل 483.2 مليون خلال الربع الأول من 2022 بزيادة قدرها 85.5 مليون دولار.

وتضمن التقرير حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الأول من عام 2023 ، حيث جاء "الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها" على قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها لتسجل نحو 207.7 ملايين دولار خلال الربع الأول 2023، مقابل نحو 583.6 مليون دولار خلال الربع الأول 2022 بانخفاض قدره 375.9 مليون دولار، وجاء "لؤلؤ طبيعي أو مستنبت" في المرتبة الثانية حيث سجلت 263 مليون دولار خلال الربع الأول 2023 مقابل نحو 514.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 بانخفاض قدره 251.6 مليون دولار، فيما جاءت مجموعة "الأسمدة" كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية بنسبة 8% من بين السلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الأول من عام 2023، تلتها مجموعة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية" بنسبة 7.5%.

كما أشار التقرير إلى قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الأول من عام 2023، حيث جاءت تركيا كأكبر مستورد لتلك الصادرات خلال الربع المذكور وبلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 799.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 9.1% من إجمالي الصادرات المصرية، تلتها السعودية بقيمة 711.8 مليون دولار وبنسبة 8.1%، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 564.4 مليون وبنسبة 6.4%.

كما استعرض المركز في تقريره الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمي، مشيراً إلى أن الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات تتمثل في "الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية"، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة كما يمكن لمصر زيادة الصادرات خلال العام القادم إلى الولايات المتحدة بنحو 2.1 مليار دولار، تلتها تركيا بنحو 1.5 مليار دولار، ثم الامارات بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 1.2 مليار دولار.