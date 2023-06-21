شكرا لقرائتكم خبر عن أول أسبوع فى الصيف.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى: -
التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.
_ الأربعاء 21 يونيو:-
فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.
تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
_ من الخميس 22 يونيو وحتى الإثنين 26 يونيو: -
نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
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