شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تتجه لمد خطة رفع الدعم 5 سنوات إضافية لتخفيف الأعباء عن المواطن والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المصدر لـ ”الخليج 365”، التزام الوزارة بتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باستمرار تأجيل تطبيق الزيادة السنوية فى أسعار شرائح الكهرباء حتى نهاية يونيو الجاري، وهو ما يصب فى مصلحة المواطن وخاصة من محدودى الدخل رغم تحمل الدولة أعباء اقتصادية ومالية ضخمة لتنفيذ هذا القرار وذلك حتى نهاية العام الجارى.
وأضاف المصدر، أن الوزارة و شركاتها التابعة تنتظر قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للبت فى المقترحات المقدمة من الوزارة والخاصة باسعار شرائح الاستهلاك ، كاشفا أن الوزارة ملتزمة بقرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار حتى نهاية يونيو الجاري، وفقا لخطة رفع الدعم وأسعار الشرائح لم تتغير عن العام الماضى وحتى الآن.
وشدد المصدر، أن الدولة حريصة على رفع اى أعباء مالية إضافية على المواطنين بشكل عام ومحدودى الدخل بشكل خاص مهما كلفها الأمر، موكداً أن الوزارة حريصة على تقديم خدمة للمواطن بأعلى معايير الجودة وأيضا الحفاظ على حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها.
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