شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تتجه لمد خطة رفع الدعم 5 سنوات إضافية لتخفيف الأعباء عن المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تقدمت بعدة مقترحات لمجلس الوزراء، خاصة بخطة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء، كاشفا أن من بين هذه المقترحات هو مد خطة رفع الدعم لخمس سنوات إضافية لتنتهى فى يوليو 2028، بدلا من الانتهاء فى يوليو 2025 لتخفيف الأعباء المالية على المواطن، وتقليل نسبة الزيادة على أسعار الشرائح.

وأكد المصدر لـ ”الخليج 365”، التزام الوزارة بتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باستمرار تأجيل تطبيق الزيادة السنوية فى أسعار شرائح الكهرباء حتى نهاية يونيو الجاري، وهو ما يصب فى مصلحة المواطن وخاصة من محدودى الدخل رغم تحمل الدولة أعباء اقتصادية ومالية ضخمة لتنفيذ هذا القرار وذلك حتى نهاية العام الجارى.

وأضاف المصدر، أن الوزارة و شركاتها التابعة تنتظر قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للبت فى المقترحات المقدمة من الوزارة والخاصة باسعار شرائح الاستهلاك ، كاشفا أن الوزارة ملتزمة بقرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار حتى نهاية يونيو الجاري، وفقا لخطة رفع الدعم وأسعار الشرائح لم تتغير عن العام الماضى وحتى الآن.

وشدد المصدر، أن الدولة حريصة على رفع اى أعباء مالية إضافية على المواطنين بشكل عام ومحدودى الدخل بشكل خاص مهما كلفها الأمر، موكداً أن الوزارة حريصة على تقديم خدمة للمواطن بأعلى معايير الجودة وأيضا الحفاظ على حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها.