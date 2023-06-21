شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية توجه بحصر المعلمين غير المستوفين مدة الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على الصالح العام للمعلمين وتحقيق رضاهم الوظيفي، وردا على ما ورد من بعض المديريات التعليمية وكذلك شكاوى بعض المعلمين بشأن الذين وردت أسماؤهم في كشوف المستوفين لمتطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2023/2022 مرحلة (أ)، وتبين للمديريات أنهم غير مستوفين الحد الأدنى للمدة البينية اللازمة للترقي طبقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم (56) لسنة 2023، إلا أنهم مستوفون الحد الأدنى للمدة البينية اللازمة للترقي طبقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم (55) لسنة 2023، يجب حصر بيانات هؤلاء المعلمين طبقا للشروط الآتية : أن يكون اسم المعلم واردا في كشوف المستوفين المتطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2023/2022 مرحلة (1) المرفقة بالقرار الوزاري رقم (56) لسنة 2023.

-أن يكون اسم المعلم مستوفيا لجميع الشروط والحد الأدنى للمدة البينية طبقا للقرار الوزاري رقم (55) لسنة 2023، على أن يتم إرسال كشوف الحصر طبقا للشروط المحددة بعاليه معتمدة من مديريتكم الموقرة مع نسخة إلكترونية ملف Excel مدون على قرص مدمج CD إلى المقر الرئيس للأكاديمية المهنية للمعلمين في موعد أقصاء 2023/7/17 على أن تتضمن تلك البيانات : كود المعلم - الإسم رباعي - الإدارة التعليمية التابع لها. وذلك توطئة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإلحاقهم بالقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2023.