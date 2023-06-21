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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتفقد استوديو التصميم الدولى بكلية هندسة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد د. أيمن عاشور بمشروعات الطلاب خاصة ذات البعد القومي، والتي تستهدف حل المشكلات القائمة، مشيرًا إلى أن من أهم المشروعات التطويرية التي عمل عليها استوديو التصميم الدولي، هي: تطوير مدينة الأقصر، وتطوير هضبة الأهرامات ومثلث ماسبيرو، وكذلك مشكلة ارتفاع منسوب المياه بمدينة شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية، وكيفية التغلب عليها من خلال إعادة صياغة التخطيط العمراني والتنسيق الحضري بالمدينة.
وخلال التفقد، استمع الوزير لشرح الطلاب حول مشروعات تخرجهم ومنها، مشروع مركز تأهيل طبي يستخدم عناصر الطبيعة لتحسين الحالة الصحية والنفسية للمرضى، ومشروع مدينة طبية متكاملة تشمل الجانب التعليمي والطبي، فضلًا عن تصنيع الأطراف الصناعية، ومشروع مدينة إعلامية متكاملة العناصر، وأشار الطلاب إلى أن تلك المشروعات تأتي في إطار تقديم رؤية متكاملة لتطوير مدينة "يانغزو الصينية".
ومن جانبه، أشار د. أيمن فريد إلى أن استوديو التصميم الدولي يضم عددًا من التخصصات منها: التصميم المعماري والحضري والبيئي والتخطيط العمراني وتنسيق المواقع، مضيفًا أن استوديو التصميم الدولي يعتبر الأول من نوعه في مجال الدراسة الهندسية البينية التي تجمع تخصص العمارة والتخطيط العمراني وتربطها بالعديد من التخصصات الهندسية الأخرى.
جدير بالذكر، أن استوديو التصميم الدولي WDS هو استوديو تصميم بيني يجمع مختلف التخصصات المعمارية بمشاركة 3 جامعات، وهى (جامعة عين شمس، وجامعة كليمسون الأمريكية، وجامعة هواجونج الصينية)، وقد بدأ منذ عام 2017، ويشارك فى الاستوديو سنويًا طلاب برامج العمارة والعمران بالجامعات الثلاث، للعمل في تطوير رؤى وحلول لمختلف المشكلات العمرانية داخل بلدانهم بشرط أن تكون مشروعات قومية.
وزير التعليم العالي يتفقد استوديو التصميم الدولي بكلية هندسة عين شمس
وزير التعليم العالي يتفقد استوديو التصميم الدولي بكلية هندسة عين شمس
وزير التعليم العالي يتفقد استوديو التصميم الدولي بكلية هندسة عين شمس
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