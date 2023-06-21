شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: قناة السويس ليست للإيجار وملك لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس ليست للإيجار وملك لكل المصرين، وأن ما يثار من شائعات لإيجارها لمدة 62 سنة غير حقيقى بالمرة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن بمحافظة السويس لإلقاء الضوء على حصاد العام المالى ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، أنه تم تأسيس شركة قابضة لطرح جزء منها فى البورصة بنسبة 20 فى المائة، من خلال شركة الرباض والأنوار مما ينعكس بالإيجاب على إيرادات القناة.

وكان قد أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبى من القناة، يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يزيد من طول القناة الجديدة لتصبح 82 كم بدلاً من 72 كم، إلى جانب توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجارى.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبى يتيح مزايا ملاحية متعددة لمساهمته فى زيادة نسبة الأجزاء المزدوجة بالقناة لتصل لنحو 63% من إجمالى طول المجرى الملاحى، مشيرًا إلى أن المشروع تنعكس نتيجته على زيادة القدرة التصريفية للقناة، وزيادة عامل الأمان الملاحى بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن إضافية لتظل القناة الممر الملاحى الأسرع والأقصر والأكثر أمانًا.

كما أعلن الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فى وقت سابق، أن قناة السويس حققت عائد 2.3 مليار دولار بزيادة 35% فى الربع الأول من العام الجارى، مشيرًا إلى أنهم أنهوا 90% من مشروع تطوير القطاع الجنوبى وسيتم انجازه فى وقت قريب.