شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: الرئيس السيسى وجه بتدشين 10 قاطرات لتدعيم مرفق قناة السويس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتدشين 10 قاطرات بالتعاون مع القطاع الخاص، بقوة 90 شد للقاطرة، لتدعيم مرفق قناة السويس.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن بمحافظة السويس لإلقاء الضوء على حصاد العام المالى ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، أنه تم شراء 3 لانشات من فرنسا، لمكافحة التلوث والملوثات الصلبة والسائلة.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى لقناة السويس هو مجرى ملاحى آمن، ويمر منها 12 % من التجارة العالمية، وتوسعة المنطقة الجنوبية هدفها زيادة استيعاب السفن التى تعبر من المجرى الملاحى، مضيفا: "نسعى لازدواج قناة السويس بصورة كاملة، لأنه سيساهم فى زيادة معدل العبور اليومى للسفن، ويقلل من الحوادث داخل المجرى الملاحي".

كما أكد الفريق أسامة ربيع، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبى من القناة يحظى بدعم من الرئيس السيسى، مشيرًا إلى أن العمل على توسعة المنطقة الجنوبية لا تؤثر على حركة الملاحة فى المجرى الملاحى، بسبب اختيار توقيت العمل بعد انتهاء عبور قافلة السفن.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر الصحفى، أنه يوجد 5 محاور لتطوير المجرى الملاحى، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 16 محطة إرشاد، وتطوير 10 جراجات، وإنشاء 37 قيسونات السفن.