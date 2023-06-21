شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: 7 مشروعات تعمل عليها الهيئة لتطوير وتحسين المجرى الملاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك 7 مشروعات تعمل عليهم هيئة قنا السويس لتطوير وتحسين المجرى الملاحى لقناة السويس، وذلك عن طريق تطوير ورفع كفاءة 16 محطة إرشادية، وتطوير وإنشاء 10 جراجات طوارئ، بالإضافة إلى إنشاء 37 قيسونات رباط السفن بمنطقة شرق وغرب البحيرات، تحسين المدخنين الشمالى والجنوبى بمنطقة البلاح، وتطوير وتعميق التفريعة الغربية إلى مرحلة 48 إلى 52 قدم، وكذلك تطوير تعليق بوغازى بورسعيد الشرقى والغربى، بالإضافة إلى تطوير وانشاء تكسيات وتدعيم وحماية المسائية وصيانة شمعات الرباط على طول المجرى الملاحى لقناة السويس.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن بمحافظة السويس لإلقاء الضوء على حصاد العام المالى ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، إننا نسعى للحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال تقديم مظلة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجستية والأنشطة البحرية.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في وقت سابق أن مشروع تطوير القطاع الجنوبى من القناة، يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يزيد من طول القناة الجديدة لتصبح 82 كم بدلاً من 72 كم، إلى جانب توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجارى.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبى يتيح مزايا ملاحية متعددة لمساهمته فى زيادة نسبة الأجزاء المزدوجة بالقناة لتصل لنحو 63% من إجمالى طول المجرى الملاحى، مشيرًا إلى أن المشروع تنعكس نتيجته على زيادة القدرة التصريفية للقناة، وزيادة عامل الأمان الملاحى بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن إضافية لتظل القناة الممر الملاحى الأسرع والأقصر والأكثر أمانًا.

كما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فى وقت سابق، أن قناة السويس حققت عائد 2.3 مليار دولار بزيادة 35% فى الربع الأول من العام الجارى، مشيرًا إلى أنهم أنهوا 86% من مشروع تطوير القطاع الجنوبى وسيتم انجازه فى وقت قريب.