شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترب من نجوم النثرة وكوكب الزهرة فى سماء مصر بعد غروب شمس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 ، هلال القمر قرب عنقود نجوم النثرة و وكوكب الزهرة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هلال القمر والزهرة سوف يظهران سويًا بعد غروب الشمس بفترة وجيزة وقبل حلول ظلمة الليل فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، ويمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض.

أما رؤية النثرة أو خلية النحل ستكون تحديًا من داخل المدن وبالقرب من غروب الشمس والسماء ليست مظلمة تمامًا.

فبعد حلول ظلمة الليل يرصد عنقود النثرة بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير ذو مجال رؤية واسع حيث سيظهر العديد من نجوم العنقود الذي يعتبر من أقرب العناقيد النجمية المفتوحة إلى الشمس على الرغم من عدم رؤيتها كلها باستخدام التلسكوبات الصغيرة إلا أن هذا العنقود يعج بحوالي 1000 نجم منها حوالي 300 نجم تشبه الشمس، اثنان على الأقل من تلك النجوم في العنقود تدور حولها كواكب، ويمكننا أن نتخيل مدى روعة سماء الليل على كوكب يقع في منتصف عنقود نجمي.

نظرًا لأنه يمكن مشاهدة عنقود النثرة بسهولة في موقع مظلم بالعين المجردة ، فإن عنقود النثرة معروف منذ القديم بأسماء مختلفة في ثقافات مختلفة، منها "خلية النحل" لأنها تشبه سرب من النحل وهي فرصة مثالية للتعرف على هذا العنقود النجمي في أعماق الفضاء.