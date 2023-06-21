شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تختتم دورة تدريب المدربين على ريادة الأعمال والتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان على أهمية تدريب المدربين في مجال ريادة الأعمال المجتمعية والتنمية المستدامة بما يساهم فى رفع مهارات أعضاء هيئة التدريس ونشر ثقافة ريادة الأعمال المجتمعية والتوعية بآليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر بيان جامعة حلوان أن الجامعة أختتمت فعاليات دورة تدريب المدربين TOT في مجال ريادة الأعمال المجتمعية والتنمية المستدامة بمشروع سفير التابع لمكتب الحاضنات التكنولوجية.

ونفذ التدريب خبراء متميزين بالتعاون مع ICE Alex أحد الشركاء بمشروع سفير الممول من الوكالة الجامعية الفرانكفونية (AUF) وكان اليوم الختامي مع الدكتور أحمد الكراني ممثلا عن Ice Alex .

أقيمت فعاليات الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعه، د. عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، ورئاسة أ.م.د. إيهاب عبد الرؤف عيسوي مدير المكتب و منسق المشروع بجامعة حلوان.

من جانبه سلم الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، شهادات إتمام الدورة التدريبية للمشاركين من كليات التربية رياضية (بنات) – الخدمة الإجتماعية – التجارة- الإقتصاد المنزلي.

ويلتزم المتدربون والذين تم اختيارهم على أساس تنافسي بمشاركة خبراتهم وتقديم التدريب والتوعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق الأثر في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة حلوان.