شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليارات جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا، وتبذل جهود لتحسين وتطوير ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم أنه فى نطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التى تخدم فى نطاقها الجغـــرافى من منطقة أبوقير شرقاً حتى الكيلو 66 غرباً ويبلغ عدد المشتركين بها حوالي 3 مليون مشترك، تم الانتهاء من تنفيذ الخطط الإستثمارية خلال السنوات العشـر المنصـرمة من العام المالي 2014/2015 حتى 2022/2023 بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2,4 مليار جنيه حيث تم تنفيذ (1018 كم كابلات جهد متوسط – 477 كم كابلات جهد منخفض – 1388 كم كابلات هوائية جهد منخفض – 979 محول بقدرات مختلفة – عدد 12 موزع).

واستهدفت الشركة تطوير مراكز التحكم التابعة لها لإدارة الشبكة الكهربية بكفاءة عالية وسرعة التوصيل فى حالة حدوث اعطال وموازنة الأحمال الكهربية بين المشتركين حيث تم تطوير مركز تحكم شرق والذي يخدم مناطق شرق بدءاً من سيدى جابر حتى أبوقير، بعدد (10) محطات محولات وعدد (30) موزع وعدد 600 حجرة محولات وتم التشغيل التجريبى للمركز والذى سيساعد على خفض زمن الإنقطاعات لجمهور المواطنين.

كما تعكف الشركة حالياً على تطوير مركز تحكم غرب الاسكندرية والذى يخدم من منطقة القبارى حتى مدينة الحمام بعدد (12) محطة محولات و (56) موزع وعدد (100) حجرة محولات وكذلك تطوير مركز التحكم الاشرافى، هذا بالاضافة الى تركيب 300000 عداد ذكى فى منطقة غرب الاسكندرية، بدعم من مشـروع القرض الخارجى بالإشتراك مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وجاري دراسة تطوير مركز تحكم وسط، وبذلك تكون الشـركة رائدة في تنفيذ مشروعات التحكم في الشبكة عن بعد لكامل الشبكة.

هذا وفي إطار تقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين فقد تم الإنتهاء من تطوير عدد (6) مراكز خدمة تطويراً نموذجياً (برج العرب – سموحة – وسط المدينة – سيدي بشـر – أبو قير – الجلاء) ليصبحوا مراكز ذكية ويخدمون عدد (571) ألف مشترك، وجاري العمل على عدد (2) مركز خدمة (الإبراهيمية – انسطاسي)، ومستهدف تطوير عدد (3) مراكز خلال العام المالي 2023/2024 (سابا باشا – السيوف – محرم بك).

تم تكثيف عملية تركيب العدادات مسبقة الدفع الكودية للعقارات المخالفة حيث تم خفض زمن إنهاء الإجراءات والإتصال اليومي المستمر بالمشتركين الذين تقدموا بطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وتذليل أى عقبات وكذلك تقسيط قيمة المقايسات في حدود السلطات الممنوحة لرئاسة الشركة ، ويبلغ إجمالي المركب حالياً حوالى 150 الف عداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ويتم تركيب الطلبات المسددة أولاً بأول ولا يوجد أى عدادات إنتظار ، ولا يوجد أى تأخير لدى الشركة حالياً .

هذا وتقوم الشركة بالتعاون مع جميع الجهات التي تقوم بتنفيذ مشـروعات تطوير البنية التحتية من مشروعات سكنية جديدة وطرق وكباري وشق مصارف للمياه ومشروعات ترفيهية وخدمية – حيث قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربية للعديد من المشـروعات لحساب الغير والتالي أبرزها:

قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربية اللازمة لمشـروعات بشاير الخير (1 , 2 , 3 , 5) بإجمالي تكلفة تقديرية 362 مليون جنيه، وجاري حالياً الانتهاء من تنفيذ التغذية الكهربية للمرحلة الثانية من مشـروع بشاير الخير 5 - كما تم الانتهاء من أعمال التغذية الكهربية اللازمة للأعمال الإنشائية في مشروع (مشارف الخير) والتي تبلغ التكلفة التقديرية له 2,1 مليار جنيه.

تم تنفيذ تعديل مسارات المهمات الكهربية المتعارضة مع الطرق الاستراتيجية (الطريق الساحلي – الكافوري – الدائري)، حيث بلغ إجمالي الأعمال الكهربية التي قامت الشركة بتنفيذها لتطوير هذه الطرق مبلغ 50 مليون جنيه.

هذا وقامت الشـركة بتنفيذ عدد من المشـروعات الكهربية لزوم توسعة الطرق الاستراتيجية مثل توسعة الطريق الصحراوي وتوسعة طريق وادي النطرون وكذلك مشـروع نفق 45 , وكذلك يجري العمل على مشروعات محور التعمير ومشروع محور ماريا وطريق البتروكيماويات وتوسعة طريق حسن علام وطريق القوس الغربي (محور عمر سليمان)،

قامت الشركة بتنفيذ ترحيل جميع المهمات الكهربية المتعارضة مع مشـروع شريان الأمل (طريق المحمودية) وكذلك تمت التغذية الكهربية للمناطق التنموية بالمشـروع، وبلغت إجمالي تكلفة الأعمال المنفذة 200 مليون جنيه.

وكذلك قامت الشركة بتنفيذ المشروعات الكهربية وذلك ضمن أعمال تطوير الحدائق التاريخية في نطاق محافظة الإسكندرية (حدائق المنتزه وحدائق أنطونيادس) وقد بلغت التكلفة التقديرية للأعمال 70 مليون جنيه.

كما يجري العمل حالياً على تنفيذ الأعمال الكهربية لترحيل المهمات المتعارضة مع مسار مشروع القطار السريع

وكذلك يجري العمل حالياً على تنفيذ التغذية الكهربية للمشروع القومي (الدلتا الجديدة) في نطاق الشركة

كما قامت الشركة بتنفيذ الأعمال الكهربية لعدد من المشروعات وتطوير المباني التاريخية في نطاق المحافظة مثل مبنى المركز الإقليمي والمتحف اليوناني الروماني وجراج الخالدين وبلغت التكلفة الإجمالية للأعمال 5 مليون جنيه.

كما قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربية للعديد من المشروعات المتنوعة لخدمة المواطن السكندري وللمساهمة في دفع عجلة الإنتاج مثل (المجزر الآلي ببرج العرب – سوق الجملة – الجامعة التكنولوجية – مصنع الألبان للإنتاج الحيواني – صالة الألعاب الرياضية باستاد برج العرب – مشـروعات تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بالكتل السكنية –

محطة معالجة الصرف الصحي بشارع 45) وبلغت التكلفة الإجمالية للأعمال 90 مليون جنيه.

هذا وتشارك الشركة في عملية التطوير إلى إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرى والنجوع ضمن مشروع حياه كريمة طبقاً لأعلى الأسس والمعايير الفنية لتوفير أفضل خدمة وأعلى جودة ممكنه لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية حيث يتم تنفيذ التطوير بعدد ( 4 ) مراكز رئيسية (برج العرب – أبو صير – الغربانيات – بهيج) , ويتبعها ( 55 ) نجع وقرية ويستفيد من التطوير حوالى 82000 مواطن , وذلك بخلاف توصيل التيار الكهربائي لجميع الإنشاءات الخدمية والصحية والتعليمية الجديدة الجاري إنشاؤها ضمن مبادرة حياة كريمة.