شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الدولة تحملت 20% زيادة بفاتورة الاستهلاك منذ يوليو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة التزمت بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار شرائح الكهرباء حتى 30 يونيو الجاري، والتى كان سيتم تطبيقها يوليو الماضي ، لولا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق هذه الزيادة لمدة عام.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء تحملت الدولة 20% من قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء للمواطن منذ يوليو الماضي وحتى نهاية يونيو الجاري ، موضحا أن هذه النسبة هى فرق سعر الشريحة المعلنة فى 2021 والتى سيتم الاستمرار في تطبيقها و بين أسعار الشرائح التى كان من المفترض تطبيقها منذ يوليو الماضي وفقا لخطة رفع الدعم عن الكهرباء حتى يوليو 2025.

فيما يلي أسعار شرائح الكهرباء التى كان سيتم تطبيقها في يوليو الماضي وتم تأجيلها حتى يوليو المقبل:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 58 قرش)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 68 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 83 قرش)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 111 قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 131 قرش)

6- الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات ( 136 قرش)

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش).

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء للعام المالى 2022/2021، والتى استمرت حتى يونيو الجاري بعد قرار الرئيس السيسي بتأجيل تطبيق الزيادة ، وهى كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرش )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 58 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرش )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 106قرشًا )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 128قرشًا )

6- الشريحة السادسة من صفر الى الف كليو وات ( 128 قرش )

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)