شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16 طن مصنعات لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك فى حملة بيطرية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 16 طن مصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة غير صالحة للاستهلاك الأدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.

كما أطلقت المديرية قافلة بيطرية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الشعبية البيطرية، بمركز أبو النمرس، حيث تم علاج 2965 حيوان وطائر.