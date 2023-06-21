شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة 125 عاما على تأسيس البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة، فئات: الجنيه الواحد، والجنيهات الخمسة، والجنيهات العشرة، بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عاماً على تأسيس البنك الأهلى المصرى.

واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، فى 50 منازعة، وذلك في إطار العمل على تسوية جميع النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء.

واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لـ36 تسوية.