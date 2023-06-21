شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تطوير ميناء العريش البحرى لتنمية شمال سيناء.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وتشمل أعمال المرحلة الثانية، البدء في الحوض الثاني والذي يشمل (أرصفة بأطوال 1650 م - حاجز أمواج غربى بطول 1200 م، وحاجز أمواج شرقى بطول 1100 م - ساحات ومخازن بمساحة 769 م2 ويعقب تنفيذ الحوض الثاني تنفيذ أعمال الحوض الثالث الذي يشمل (أرصفة حاويات بأطوال 3200 م بغاطس 17 م ).
جدير بالذكر أنه تم بدء عمل ميناء العريش البحرى كميناء تجارى اعتباراً من عام 1996 بمساحة 50 فدان منهم 145 ألف م2 مساحات تخزينية وأرصفة كالآتى (رصيف بطول 242 م وغاطس 7.5 م - رصيف بطول 122 م وغاطس 5 م - عدد ( 2 ) سقالة لخدمة سفن الصيد بغاطس 4 م، وان الميناء استخدم منذ نشأته فى تصدير منتجات شمال وجنوب سيناء خاصة المنتجات المعدنية وكذلك استقبال الواردات من البضائع العامة .
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