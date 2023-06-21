شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تلغى لجنة انتخابات الدقهلية.. وتستقبل طلبات ترشحها بـ"دار الحكمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، بالنقابة العامة لأطباء مصر، استقبال طلبات الترشح على مقاعد النقابة الفرعية بالدقهلية، بمقر النقابة العامة بدار الحكمة، وذلك لعدم قانونية تشكيل لجنة انتخابات نقابة أطباء الدقهلية ، ولعدم التزامها بالرد على مكاتبات اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات بالنقابة العامة رغم تعددها والاتصالات الهاتفية وعلى الواتس آب ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

وأوضحت اللجنة، إنه حرصاً من النقابة العامة للأطباء واللجنة العامة للانتخابات على حسن سير العملية الانتخابية والحفاظ على مصالح الأطباء والمرشحين، فإنه على أطباء الدقهلية الراغبين في الترشح لكافة المستويات لنقابة الدقهلية الفرعية أو العامة أو القطاع تقديم أوراق ترشحهم في دار الحكمة بالقاهرة باللجنة العامة أو بالبريد السريع المسجل بعلم الوصول، حيث لن يعتد بالطلبات التي تقدم بالنقابة الفرعية ) بالدقهلية ) لعدم شرعية اللجنة المشكلة.

وطالبت الأطباء المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم أمس الثلاثاء بالنقابة الفرعية بالدقهلية إعادة تقديم أو إرسال أوراق ترشحهم أو الحضور إلى مقر النقابة العامة لتسليم أوراق ترشحهم مرة أخرى ، وإلا سيتم استبعادهم من الترشح.

كانت قد أعلنت لجنة الانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، ابتداءً من أمس الثلاثاء الموافق 20 يونيو، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الجمعة 30 يونيو 2023.