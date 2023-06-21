شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر أساس المبنى الجديد لحاسبات عين شمس كأول كلية صديقة للبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات بالحرم الرئيسي للجامعة بمشاركة، وذلك بحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية و أمين صندوق تحيا مصر والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط و التدريب والتأهيل لسوق العمل والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وشارك أيضا الدكتور ياسر القاضي وزير الاتصالات سابقا وعضو مجلس كلية الحاسبات و المعلومات من الخارج، والمهندس هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، ووكلاء كلية الحاسبات والمعلومات.

وخلال وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات أكد الدكتور محمود المتيني أن الجامعة وضعت خطة لتنفيذ المبنى وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية ليكون بنظام اللييد LEED لتقييم المباني الخضراء، كما سيكون المبنى وفق مواصفات الأبنية الذكية لتواكب العصر و تتفق وطبيعة الدراسة بالكلية.

وأضاف أن جامعة عين شمس تستهدف تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة للخروج بجامعة عين شمس في ثوب جديد يجمع بين عراقة تاريخها كواحدة من جامعات العصر الذهبي وفق تصنيف التايمز وفي الوقت نفسه تواكب متطلبات العصر و التطور المتسارع الذي تشهده المؤسسات التعليمية حول العالم.

وأوضحت الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية أن كلية الحاسبات و المعلومات شهدت نقلة نوعية في السنوات القليلة الماضية سواء ما يتعلق بتنوع البرامج الأكاديمية التي تتفق ومتطلبات سوق العمل أو ما يخص رفع كفاءة البنية التحتية و الجوانب اللوجستية، لافتة أن المبنى الجديد للكلية سيتوج جهود استمرت لعدة سنوات ليحقق المعادلة المنشودة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بشكل متكامل.

وأشارت إلى أن المبنى الجديد سيكون أول كلية صديقة للبيئة حرصاً من جامعة عين شمس على تنفيذ معايير الاستدامة وفق رؤية مصر 2030.