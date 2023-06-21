شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن تخريج 130 متعافيا جديدا من تعاطى المخدرات فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر
وشهد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حفل تكريم 130 متعاف جديد من الإدمان بمركز العزيمة بمحافظة المنيا بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية بالمركز مجانا، ووفقا للمعايير الدولية وحرص على مشاركة المتعافين ارتداء تيشرتات تحمل شعار "معا ضد وصم وتمييز متعافى الإدمان " احتفالا باليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات.
ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مؤكدًا حرص السيدة الوزيرة على توفير أوجه الدعم لهؤلاء المتعافين وتكثيف برامج التدريب المهني، حيث يتم تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل لافتا الى أن البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يعتمد على " الدمج بين مجموعة برامج تأهليه " تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي " وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل "، "والتأهيل البدني "و"العلاج بالرياضة "بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجمتعى من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة "بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعىُ وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز