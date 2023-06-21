شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعتمد خطة تدريبية للمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل خطة تدريبية جديدة للعام 2023 /2024 للمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، وتتضمن الخطة برامج تدريبية متنوعة فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المختلفة وذلك فى ضوء استكمال سلسلة برامج التدريب التي ينظمها المركز فى مجالات السلامة والصحة المهنية، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتكثيف عمليات التدريب والتثقيف التى يقوم بها المركز داخل المنشآت المختلفة والتواجد المستمر بين العاملين من أجل رفع الوعى بالسلامة والصحة المهنية وإعداد مسئولى سلامة وصحة مهنية متميزين، لتوفير بيئة عمل آمنة.

وأوضح أشرف مرزوق، معاون الوزير والمشرف على أعمال المركز فى تقريره للوزارة بأن الخطة تحتوى على العديد من البرامج التى سوف يتم تنفذها من خلال المركز وفروعه بالمحافظات من برنامج تدريب أخصائى سلامة وصحة مهنية أساسى ومتقدم وبرامج فنى سلامة وصحة مهنية أساسى ومتقدم بالإضافة إلى برامج أعضاء لجان سلامة وصحة مهنية أساسى ومتقدم وذلك لجميع المنشآت، بالإضافة إلى العديد من البرامج النوعية والتخصصية وبرامج التوعية فى مجالات السلامة والصحة المهنية.

كما أوضح معاون الوزير، أنه بناءًا على توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتسهيل كافة الإجراءات للمنشآت من خلال إتاحة مواعيد تدريب متنوعة، يقدم المركز لأول مرة برامج تدريب مسائية من الساعة 3:30 مساء إلى الساعة 8:30 مساء بالإضافة إلى المواعيد الصباحية لتتناسب مع ظروف المنشآت، كما يمكن للمركز تنفيذ البرامج داخل المنشأة من خلال التعاقد المباشر بين المركز والمنشأة، كما قام المركز باستحداث بعض البرامج التخصصية الذى يقدمها لأول مرة وهى برنامج السلامة والصحة المهنية فى المنشآت التعليمية وبرنامج تحليل وتقيم المخاطر ولمعرفة مواعيد وشروط البرامج التدريبية يمكنكم متابعة الموقع ال؟إلكترونى للمركز من خلال الرابط التالى: https://www.niosh.gov.eg/ar..

ويذكر أن المركز القومى لدراسات السلامة يقدم أيضا خدمات قياس مخاطر بيئة العمل والدراسات الهندسية والاستشارات الفنية فى مجالات السلامة والصحة المهنية من خلال باقى من الباحثين المتميزين والأجهزة والمعامل المتخصصة.