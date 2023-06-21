شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا بمصر يحتفل اليوم بأول عيد ميلاد للملك تشارلز بعد توليه العرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلى بمقر إقامته مساء اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد الملك تشارلز الـ74، بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب، وهو أول عيد ميلاد له بعد توليه العرش خلفا للملكة إليزابيث الثانية.

واحتفلت المملكة المتحدة اليوم السبت، بعيد الميلاد 74 لملك بريطانيا تشارلز الثالث. وتفقد الملك القوات العسكرية المشاركة في عرض عيد ميلاده الافتتاحي على ظهر الخيل، وهي المرة الأولى التي يمتطي فيها ملك بريطانيا ظهر جواده في هذا الحدث منذ أن فعلته والدته الملكة إليزابيث الثانية عام 1986.

وسار خلف الملك تشارلز على ظهور الخيل كل من ابنه الأكبر وولي عهده، الأمير ويليام، وشقيق الملك تشارلز، الأمير إدوارد، دوق إدنبرة، وأخته الأميرة آن.

وتبعت الملكة كاميلا وزوجة ويليام كاثرين، أميرة ويلز، الموكب الملكي في عربة ملكية. ولكن دوق ساسكس، الأمير هاري وزجته دوقة ساسيكس، ميجان، تغيبا عن الحضور.

ويعد العرض الرسمي للأفواج المختلفة في الجيش البريطاني بالأعلام الملونة هو الأول في عهد الملك تشارلز البالغ من العمر 74 عاما.

وعيد ميلاد الملك تشارلز الفعلي هو في 14 نوفمبر ، لكن الملوك البريطانيين يحتفلون عادة مرتين - مرة في السر ومرة أخرى في الأماكن العامة.