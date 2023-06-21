شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الجودة تعتمد عددا كبيرا من الكليات والمدارس وبرامج التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد صباح اليوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 بجلسة رقم (226) اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور علاء عشماوى رئيس المجلس، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات الخاصة بمؤسسات وبرامج التعليم العالى، ومؤسسات التعليم قبل الجامعى، والتعليم الأزهرى.

وفي ضوء قرارات مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ، تم اعتماد عدد 8 كليات و23 برنامج تعليم عالي، وفيما يتعلق بالتعليم الأزهرى فقد تم اعتماد كلية تابعة لجامعة الأزهر.

كما قرر مجلس الإدارة في اجتماعه صباح اليوم منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لعدد 2 كلية وعدد 7 برامج تعليمية، أما فيما يتعلق بعدم الاعتماد ، فقد تقرر عدم اعتماد كلية واحدة وعدد 2 برنامج.

وفيما يختص بمؤسسات التعليم قبل الجامعي التابعة لوزارة التربية والتعليم فقد تم اعتماد 148، ومنح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لعدد 16 مدرسة، وبالنسبة للمعاهد الأزهرية تم اعتماد عدد 69 معهدا أزهريا، مع منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لمعهد أزهرى واحد.

وصرح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد – رئيس المجلس - أن الوصول الى مستويات عالية من جودة التعليم ، وفق أهم وأبرز المعايير العالمية، يظل هدفا سنعمل جاهدين من أجل تحقيقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية.

وقال الدكتور عشماوي إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمر حول أهمية التعليم وجودته من أجل مستقبل أفضل لمصر، سيظل حافزا قويا لترجمة هذا التوجه على أرض الواقع بما يحقق فعليا رؤية مصر 2023، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في المرحلة المقبلة ، خاصة فيما يتعلق بما يمكن أن تقدمة من دعم لمؤسسات التعليم المختلفة لتهيئتها للاعتماد وكذلك تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات.