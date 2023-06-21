شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن ضوابط امتحان الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط الاستعداد لعقد امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة (عربى ولغات) للعام الدراسى 2022/2023.

وأكدت الوزارة فى خطاب لها تم إرساله للمديريات التعليمية، أنه وفق الكتاب الدورى رقم 30، بشأن الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها نحو إعلان الطالب بأحقيته فى دخول امتحان الدور الثانى يجب على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلى:

- عقد الامتحانات إلكترونيا فى مقرر الفصلين الدراسين (الأول والثانى) وفق المواصفات الفنية للامتحان، على أن تشمل أسئلة الامتحان على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85 % وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% .

- الامتحان موحد على مستوى الإدارة وتوضع الأسئلة بمعرفة موجه أول المادة بكل إدارة على أن تتولى الإدارة تشكيل لجان تقدير الدرجات، وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.

- تتولى كل إدارة تعليمية إعداد جدول الامتحانات ويتم الإعلان عنه بالمدارس وتعقد الامتحانات بمقر المدارس الإعدادية والثانوية التي لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة.

- يحق للطالب الحاصل على أقل من 50% في مادة أو أكثر أداء امتحان الدور الثاني في تلك المواد مهما كان عددها.

- تقوم إدارة المدرسة بإخطار ولي الأمر رسميًا بأحقية الطالب في دخول امتحان الدور الثاني في المواد التي له حق الامتحان فيها قبل ميعاد الامتحان بأربعة عشر يوما على الأقل.

- يجب على الطالب متابعة مواعيد وجدول امتحانات الدور الثاني بمدرسته المقيد بها ليعرف ميعاد امتحان المادة التي لم يحقق فيها نسبة 50% من مجموع درجات الفصلين الدراسيين.

- النجاح فى امتحان الدور الثاني يقتضي الحصول على 50% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة.

- وفى حالة عدم تحقيق الطالب للدرجات المطلوبة يبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل.