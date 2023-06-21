شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية تعقد اجتماعها الدوري بمقر الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عَقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية، اليوم الأربعاء ، اجتماعها الدوري برئاسة السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية وبمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، ناقش الاجتماع سبُل تعزيز حركة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية إلى أفريقيا بحلول 2025، وموقف مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها مصر في عدد من دول القارة.