شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تشارك فى حملة التبرع بالدم لمستشفى قصر العينى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وكان مركز الازهر العالمى للفتوى الإلكترونية أكد فى فتوى سابقة أن التبرع بالدم من أعظم القربات وأفضل الصدقات؛ لما فيه من معنى إحياء النفس التي قال عنها الله تعالى: { وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا }. [المائدة:32].
وتابع : إذا كان التبرع بالمال له أجر عظيم عند الله، فالتبرع بالدم أجره عظيم كذلك، فضلًا عن كونه سببًا في إنقاذ حياة إنسان؛ ويأتي سرُّ ثوابه العظيم في أن المتبرع يجود بجزء من كيانه لأخيه حبًّا وإيثارًا؛ لا سيما إذا توقفت عليه حياة إنسان؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ..»، وقال: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ..». [أخرجه ابن ماجه].
واحتفلت منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للمتبرعين 14 يونيو الماضى من كل عام في جميع أنحاء العالم، تم تحديد هذا اليوم رسميًا باعتباره حدثًا سنويًا من قبل جمعية الصحة العالمية في عام 2005، ويوفر فرصة خاصة للاحتفال وشكر المتبرعين بالدم المتطوعين في جميع أنحاء العالم على تبرعهم بالدم، وأصبح محورًا رئيسيًا للعمل نحو تحقيق الوصول الشامل إلى الدم المأمون.
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