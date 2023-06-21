شكرا لقرائتكم خبر عن قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد" فى باريس بمشاركة الرئيس السيسى.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" قمة «ميثاق التمويل العالمى الجديد» تنطلق فى باريس بمشاركة الرئيس السيسى.. المشاركة تأتى تلبية لدعوة من ماكرون ولدور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الدولية الناشئة.. والرئيس يركز خلال القمة على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

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