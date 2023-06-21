شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب ونواب يشاركون فى أكبر ملتقى للأحزاب السياسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد كبير من رؤساء الأحزاب أعضاء مجلس النواب والشيوخ فى ملتقى الأحزاب السياسية والمنعقد الآن داخل أحد فنادق التجمع الخامس والذى يضم حزب مستقبل وطن، وحزب المؤتمر وحزب حماة الوطن وحزب الشعب الجمهورى وحزب مصر الحديثة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويهدف الملتقى، لطرح جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وما هى رؤيتها للعام المقبل، من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية، ويشمل الأعضاء المشاركين: أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيرى.

ويبدأ الملتقى اليوم فى محافظة القاهرة كمرحلة أولى، وتشمل المرحلة الثانية قطاع الصعيد وينعقد فى محافظة سوهاج، والمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة فى الإسكندرية.