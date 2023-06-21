شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: متابعة على مدار الـ 24 ساعة لأحوال بعثة حجاج القرعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد -

أكدت وزارة الداخلية، أنه فى إطار اهتمام الوزارة ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ.. فقد تابعت بعثة الحج أحوال حجاج القرعة بفنادق الإقامة بالمدينة المنورة ومعرفة احتياجاتهم أثناء فترة الإقامة بهدف توفير أقصى درجات الراحة لهم، وقد أبدى الحجاج سعادتهم بهذ الاهتمام وبمستوى الخدمات المقدمة لهم، وسط حضور من عناصر الشرطة النسائية لمعاونة السيدات من الحجاج فى أداء مناسك الحج.

وواصلت بعثة حج القرعة على إقامة الندوات الدينية من خلال عدد من الأئمة والواعظات المرافقين للبعثة لتعريف الحجاج بالمناسك والرد على الأسئلة والإستفسارات وشرح المناسك.

وتحرص البعثة على متابعة الحالات المرضية من الحجاج وتلقيهم العلاج بالمستشفيات بالمدينة المنورة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.