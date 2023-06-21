شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني بالقاهرة: ندعم المسار التنموي.. ومصر بلد الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي إن بلاده تدعم المسار التنموى لمصر وستركز خلال الفترة المقبلة على 3 محاور هى الاقتصاد والاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والتعاون مع مصر في مواجهة الأزمات الإقليمية.

وتقدم بالشكر للحكومة المصرية لدورها في إجلاء البريطانيين من الخرطوم.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز مساء اليوم في مقر إقامته بالقاهرة، " إن حفل استقبال عيد ميلاد الملك تشارلز هذا العام يركز على 3 محاور هي : التواصل والنجاح والشراكة الخضراء".

وقال إن زيارة الأمير تشارلز لمصر عام 2021 كانت أول زيارة له بعد رفع قيود كورونا وهي المرة الرابعة التي زار فيها القاهرة وجاء بهدف المساعدة في تسليم مصر مؤتمر المناخ كوب 27.

وأكد أن الحفل اليوم تم تنظيمه بشكل صديق للبيئة بتطبيق مفهوم صفر كربون.

وأشار إلي أن خلال مؤتمر كوب 26 تم توقيع عدد من الاتفاقيات الإطارية ومذكرات التفاهم مليار 200 مليون دولار أمريكي مؤكدا أنه سيتم تطبيقها قريبا.

وأضاف أن بريطانيا تدعم المسار التنموي لمصر ب700 مليون دولار وان الشركات البريطانية تعمل في مجال تحلية المياه والطاقة الشمسية والرياح والسيارات الم

الكهربائية .

وأشار إلى أن الأسبوع الماضي زارت البعثة التجارية الجمعية المصرية البريطانية للأعمال لندن بمشاركة الدكتور طارق الملا وزير البترول والدكتور محمد معيط وزير المالية لجذب اهتمام الشركات البريطانية للفرص الاستثمارية في مصر.

وبالنسبة للتعاون في مجال التعليم أكد جاريث بايلي أن هذا الملف يحتل أهمية خاصة لدي البلدين معلنا عن بدء فتح بابا التقدم لمنحة تشيفنينج في أغسطس القادم لافتا إلى أن عدد الخريجين من هذه المنحة بلغ 1500 خريج، ويحصل عليها 40 شخص سنويا.

وأوضح أن هناك تعاون مع وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بتوظيف الشباب الخريجين .

وأشار إلى أهمية زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي إلى بريطانيا الشهر الماضي ومشاركته في المنتدي العالمي للتعليم.

وحول قضية المساواة بين الجنسين أكد بايلي إن مصر لها أجندة محددة لمكافحة التمييز والعنف القاىم على أساس النوع مشيرا إلي التعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن في مشروع تحت عنوان لها ومعها لمساعدة المنظمات والجمعيات والنشطاء العاملين في هذا المجال .

أكد أهمية الاستثمار بين البلدين مشيرا إلي الإصلاحات التي قامت بها مصر مؤخرا في إجراءات الشفافية والإصلاحات الضريبية و الجمارك الإلكترونية وقال :" إن مصر بلد الفرص وسوق كبير جاذب للاستثمار وموقع جغرافي متميز بوجود قناة السويس ومجتمع شاب قادر على استيعاب المهارات الجديدة ."