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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبحث فى باريس التعاون مع "ألستوم" الفرنسية بقطاع النقل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، "هنري بوبار لافارج" رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام، حيث أشاد الرئيس السيسي بالتعاون البناء مع الشركة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا.
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