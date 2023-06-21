شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبحث فى باريس التعاون مع "ألستوم" الفرنسية بقطاع النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، "هنري بوبار لافارج" رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية.