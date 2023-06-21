شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين شركة السكر وجمعية منتجى القصب والسلع التموينية والمحاصيل السكرية لتحديد سعر القصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناء على توجيهات وزير التموين الدكتور على مصلحى، تقرر عقد اجتماع، الأحد المقبل، بين رئيس مجلس إدارة شركة السكر اللوء عصام البديوى، ورئيس جمعية منتجين القصب اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس المحاصيل السكرية وكذلك هيئة السلع التموينية، وذلك لتحديد سعر طن القصب. يأتى الاجتماع في إطار اهتمام الدولة بالزراعة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، وحرص الدولة على تحقيق مصالح المزارعين

يذكر أن محافظة قنا تنتج نحو 35% من إنتاج مصر من السكر، والطاقة الإنتاجية لمصنع سكر دشنا بقنا 750 ألف طن سنويا، كما أن المساحة المنزرعة بمحصول القصب فى قنا حوالى 120 ألف فدان، ويتم إنتاج 3 مليون طن قصب خام سنويا، أيضاً الطاقة الإنتاجية لمصنع سكر قوص بقنا 145 ألف طن سنويًا، وإنتاج مصنع نجع حمادى حوالى 300 ألف طن سنويًا، ويصل محصول قصب السكر إلى المصانع عن طريق الجرارات وقطارات الديكوفيل فى المناطق التى تتواجد بها سكة حديد، ويمر القصب بمراحل الشحن والعصر والمعالجة الكيمائية والحرارية والترويق وفصل الرواسب والطبخ، ثم البلورة وفصل السكر والتجفيف للتعبئة.

كانت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين أعلنت في فبراير الماضى أن نسب توريد محصول القصب من المزارعين وصل إلى 3 ملايين و238 ألف طن قصب وذلك من بدء الموسم نهاية ديسمبر الماضي.