شكرا لقرائتكم خبر عن بيطرى الجيزة: تم ذبح 1504رؤوس ماشية بمجازر المحافظة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية الطب البيطري بالجيزة، عن إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم ذبحها بمجازر المحافظة الحكومية المعتمدة، خلال اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يوافق يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو الجاري.

وأشارت المديرية أن مجازر المحافظة الحكومية والبالغ عددها 21 مجزراً استقبلت خلال اليوم، 1504 رؤوس ماشية، مشيرة أن مجازر المحافظة تعمل بكامل طاقتها تحت إشراف طبي وبيطرى متكامل.

وأكدت المديرية أن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل كافة المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح طوال أيام العيد، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأشارت المديرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف المرور الدوري والمتابعة اليومية لأعمال المجازر والوقوف على توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، علاوة على التأكد من نظافة المجازر والتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات على محلات الجزارة والأسواق والشوادر ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.