شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حماية "الشيك" من التزوير بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حماية الشيك من التزوير، يعتبر من الوسائل الهامة للحماية من النصب وضياع الحقوق الشخصية، و" الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية كيفية حماية "الشيك" من التزوير طبقاً للقانون. 1-عدم توقيع أى شيك مفتوح على بياض وتوقيعه فقط بعد إتمام التفاصيل المطلوبة. 2-عدم ترك مساحة فارغة أمام أو خلف اسم المستفيد، أو المبلغ المكتوب بالكلمات والأرقام وإلغاء الفراغ بالشطب. 3-الحد من عدد التوقيعات المفوض بها والمتعدده فى الحساب لضمان التحكم المطلوب. 4- التأكد من إلغاء الشيكات التى تحتوى على أخطاء ومفردات زائده وإتلاف أية شيكات باطلة. 5-التأكد من تسوية الحساب المصرفي بشكل منتظم. 6-الإبلاغ فى حالة الفقد أو سرقة دفتر الشيكات تفادى لاستغلاله.

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