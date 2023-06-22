أخبار مصر

كل ما تريد معرفته عن حماية "الشيك" من التزوير بخطوات بسيطة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حماية "الشيك" من التزوير بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حماية الشيك من التزوير، يعتبر من الوسائل الهامة للحماية من النصب وضياع الحقوق الشخصية، و" الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية كيفية حماية "الشيك" من التزوير طبقاً للقانون.

 

 

1-عدم توقيع أى شيك مفتوح على بياض وتوقيعه فقط بعد إتمام التفاصيل المطلوبة.

 

2-عدم ترك مساحة فارغة أمام أو خلف اسم المستفيد، أو المبلغ المكتوب بالكلمات والأرقام وإلغاء الفراغ بالشطب.

 

3-الحد من عدد التوقيعات المفوض بها والمتعدده فى الحساب لضمان التحكم المطلوب.

 

4- التأكد من إلغاء الشيكات التى تحتوى على أخطاء ومفردات زائده وإتلاف أية شيكات باطلة.

 

5-التأكد من تسوية الحساب المصرفي بشكل منتظم.

 

6-الإبلاغ فى حالة الفقد أو سرقة دفتر الشيكات تفادى لاستغلاله.

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا