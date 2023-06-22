شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح من الأرصاد للمواطنين لمواجهة حرارة الصيف ورطوبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدث الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي يوم الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

وتزامنا مع بداية فصل الصيف وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عدد من النصائح للمواطنين لمواجهة الأجواء الحارة خلال أيامه ، وهى :

1- الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه

2- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة

3- ارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة فى درجات الحرارة

4- التواجد فى أماكن جيدة التهوية

و يشهد اليوم الخميس ، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

وأشار الدكتور ياسر عبدالهادى، رئيس معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك ، إلى أن الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.