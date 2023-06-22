شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن فرع هيئة قضايا الدولة الجديد بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة مقر فرع الهيئة بمدينة السادس من اكتوبر .

ويستعرض الخليج 365 في السطور التالية أبرز 5 معلومات عن فرع الهيئة الجديد في مدينة 6 أكتوبر.

1-الفرع الجديد يعد صرحا قضائيا يقع على مساحة 3 آلاف متر.

2- المبنى الجديد مكون من 5 طوابق تشمل جميع اقسام الهيئة المختلفة.

3-فكرة انشاء المبنى الجديد جاءت في إطار توجيهات القيادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة العدالة في مصر من خلال تطوير البنية التحتية والتكنولوجية والتشريعية.

4- انشاء المبنى يعد من خطط هيئة قضايا الدولة لإنشاء وتطوير فروعها بعواصم والمحافظات والمدن الكبرى.

5-هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية في مصر حيث تم إنشائها قبل إنشاء المحاكم الأهلية بنحو 8 سنوات فى عام 1875، وهي هيئة قضائية مستقلة.

وتقوم هيئة قضايا الدولة على على حماية الحق والمال العام، وقد اناط الدستور والقانون بها حماية الحق والمال العام والدفاع عنه، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة فى الدعاوى والمنازعات فى الداخل والخارج لتكون حائطا قانونيا منيعا لصد كل معتد على المال العام، ‏كما نيط بها تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإداري للدولة، وإعداد وصياغة عقود الدولة.