شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الأسنان: زيادة معاشات "المهن الطبية" تهدد بوقف صرفها بعد 15 عامًا والان مع تفاصيل الخبر
واستطرد: أن الصندوق حاليا يغطى الصرف حتى عام 2054 بقيمة المعاش الحالية وفى حالة رفعه إلى 1300 ستتقلص المدة حتى عام 2043، أى أن يعني الأطباء الشباب أصحاب الـ 40 عام لن يكون لهم أو لذويهم معاش من النقابة فيما أصغر سنا، لافتا إلى أن موارد الصندوق تعتمد على الاشتراكات التى تحصل من الأعضاء، الدمغة الطبية، عوائد الشهادات وأذون الخرانة بالبنوك، إلا أن كل ذلك لا يكفى لتغطيه العجز الحالى أو المستقبلى، خاصة أن الأربعة نقابات غير ملتزمة حاليا بسداد الاشتراكات المتأخرة عليهم لصالح الاتحاد، كما أن عوائد الشهادات وأذون الخزانة البنكية فى تراجع مقارنة بعام 2020،بالإضافة إلى وقف الاستثمارات فى الجمعية العمومية الأخيرة لمدة 3 سنوات لعدة مشاكل وقضايا سابقة، فضلا عن وصول الدمغة الطبية لأعلى مستوى فى الفترة السابقة ولن تزيد فى الفترة المقبلة بما يتيح تغطية العجز الحالى والمستقبلى.
وطالب برفض ووقف قرار زيادة المعاش الحالى نظرا للأضرار المستقبلية منه، والتى ستؤدى إلى احتمالية إفلاس الصندوق وعدم الوفاء بأي التزامات مستقبلية سواء إعانات أو معاشات لأعضائها.
من ناحيته، أكد مجلس الاتحاد على أنه سيتم صرف المعاشات بالزيادة المقررة وهى مبلغ 1350 جنيه بدلاً من 1000 جنيه شهريا، وذلك طبقا لقرار مجلس الاتحاد بتاريخ 2 مايو 2023، مشيرا إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتطبيق هذه الزيادة اعتبارا من صرفية أغسطس 2023 والتى تصرف عن أشهر ( يوليو - أغسطس - سبتمبر) والمقررة خلال أيام 8- 9- 10 أغسطس 2023.
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