شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الأسنان: زيادة معاشات "المهن الطبية" تهدد بوقف صرفها بعد 15 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الدكتور هشام عبد الناصر، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، أمين الصندوق السابق للنقابة، قرار زيادة معاش اتحاد نقابات المهن الطبية، 350 جنيها مرة واحدة بـ"الزيادة المبالغ فيها"، حيث كانت الزيادات السابقة ما بين 100 إلى 200 جنيه طبقا للدراسات، بخلاف أنه تم رفع المعاش 3 مرات فى أخر 6 سنوات تقريبا، مشيرا إلى أن زيادة أعداد الخريجين من القطاعات الطبية يحتاج إلى الحفاظ على الصندوق حتى يستمر صرف المعاشات، لافتا إلى أن الزيادات المتتالية أصبحت تهدد بعدم تحمل الصندوق لأكثر من 15 عام من الآن لصرف المعاشات للمستحقين بالنقابات الطبية.

وأوضح عبد الناصر، أن ضعف قيمة المعاشات للاتحاد ترجع إلى أن أعضاء النقابات الأربعة يسددون طوال فترة عملهم حوالى 9 آلاف و500 جنيه، بما يعادل من 15 لـ24 جنيه شهريا، أى أنه خلال 7 من لـ8 أشهر من الخروج للمعاش يحصل على ما سدده طوال 36 عام، لافتا إلى أن الدراسة الحالية تبين عجز بقيمة 4 مليار جنية بالصندوق حاليا بقيمة المعاش الحالية الذي يصرف لحوالى 18% من أعضاء النقابات الطبية و ذويهم -بقيمة 1000 جنيه- وفى حال الزيادة من 1000 إلى 1300 جنيه وليس 1350 جنيه سيكون هناك عجز بقيمة 14.7 مليار جنية بصندوق المعاشات والإعانات .

واستطرد: أن الصندوق حاليا يغطى الصرف حتى عام 2054 بقيمة المعاش الحالية وفى حالة رفعه إلى 1300 ستتقلص المدة حتى عام 2043، أى أن يعني الأطباء الشباب أصحاب الـ 40 عام لن يكون لهم أو لذويهم معاش من النقابة فيما أصغر سنا، لافتا إلى أن موارد الصندوق تعتمد على الاشتراكات التى تحصل من الأعضاء، الدمغة الطبية، عوائد الشهادات وأذون الخرانة بالبنوك، إلا أن كل ذلك لا يكفى لتغطيه العجز الحالى أو المستقبلى، خاصة أن الأربعة نقابات غير ملتزمة حاليا بسداد الاشتراكات المتأخرة عليهم لصالح الاتحاد، كما أن عوائد الشهادات وأذون الخزانة البنكية فى تراجع مقارنة بعام 2020،بالإضافة إلى وقف الاستثمارات فى الجمعية العمومية الأخيرة لمدة 3 سنوات لعدة مشاكل وقضايا سابقة، فضلا عن وصول الدمغة الطبية لأعلى مستوى فى الفترة السابقة ولن تزيد فى الفترة المقبلة بما يتيح تغطية العجز الحالى والمستقبلى.

وطالب برفض ووقف قرار زيادة المعاش الحالى نظرا للأضرار المستقبلية منه، والتى ستؤدى إلى احتمالية إفلاس الصندوق وعدم الوفاء بأي التزامات مستقبلية سواء إعانات أو معاشات لأعضائها.

من ناحيته، أكد مجلس الاتحاد على أنه سيتم صرف المعاشات بالزيادة المقررة وهى مبلغ 1350 جنيه بدلاً من 1000 جنيه شهريا، وذلك طبقا لقرار مجلس الاتحاد بتاريخ 2 مايو 2023، مشيرا إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتطبيق هذه الزيادة اعتبارا من صرفية أغسطس 2023 والتى تصرف عن أشهر ( يوليو - أغسطس - سبتمبر) والمقررة خلال أيام 8- 9- 10 أغسطس 2023.