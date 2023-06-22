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84% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الأضاحى في الشوارع

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الأضاحى في الشوارع، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الأضاحى في الشوارع.

 

وايد 84% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الأضاحى في الشوارع، بينما عارض 16% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الأضاحى في الشوارع.

 

 


 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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