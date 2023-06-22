شكرا لقرائتكم خبر عن 84% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الأضاحى في الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الأضاحى في الشوارع، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الأضاحى في الشوارع. وايد 84% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الأضاحى في الشوارع، بينما عارض 16% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الأضاحى في الشوارع.



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز