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تعرف على إجراءات استخراج رخص الدراجات النارية والأوراق المطلوبة

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القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المرور، مجموعة من الإجراءات لكى يتم من خلالها استخراج رخصة قيادة الدراجات ويجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، ومن تلك الإجراءات: 

 

- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.

 

- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.

 

 - إجراء اختبار عملى على القيادة.

 

 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

 

 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.

 

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

 

- الحد الأدنى للسن 18 سنة.

 

- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

 

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.

 

 - إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.

 

- تجهيز 4 صور شمسية.

 

- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.

 

- نموذج الاختبار الشفوى.

 

 - نموذج الاختبار العملى.

 

- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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