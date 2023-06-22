تعرف على إجراءات استخراج رخص الدراجات النارية والأوراق المطلوبة

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المرور، مجموعة من الإجراءات لكى يتم من خلالها استخراج رخصة قيادة الدراجات ويجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، ومن تلك الإجراءات:

محمد يوسف

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