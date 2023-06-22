شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح قبل شراء اللحوم فى عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت النصائح كالتالي:
1- الشراء من جزار موثوق لضمان جودة اللحم.
2- تجنب شراء لحوم معروضة ومكشوفة خارج محال الجزارة
3- تقطيع اللحم حسب الاحتياج من مناطق محيط العضل والعظام.
4- أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجي فينبغي أن يكون متماسكا و أبيض اللون مائل للاصفرار.
5- أن يكون اللحم ذو لون وردي لا يلمع كثيرا وتجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادي.
6- تجنب اللحم الداكن والرطب والمبلل واللزج عند لمسه.
7- تكون الأختام على الذبيحة واضحة.
8- القوام متماسك لا يسهل قطعه بأظافر اليد.
9- لايوجد مواد مخاطية أو هلامية أو منداة.
10 - عند الضغط على اللحم بالاصبع لايترك اثر غائر.
11- تجنب وجود الروائح الغريبة و الكريهة.
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