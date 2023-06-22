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نصائح قبل شراء اللحوم فى عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - ‫وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 11 نصيحة للمواطنين يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وجاءت النصائح كالتالي:

 

1- الشراء من جزار موثوق لضمان جودة اللحم. 

 

2- تجنب شراء لحوم معروضة ومكشوفة خارج محال الجزارة

 

3- تقطيع اللحم حسب الاحتياج من مناطق محيط العضل والعظام.

 

4-  أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجي فينبغي أن يكون متماسكا و أبيض اللون مائل للاصفرار.

 

5-  أن يكون اللحم ذو لون وردي لا يلمع كثيرا وتجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادي.

 

6- تجنب اللحم الداكن والرطب والمبلل واللزج عند لمسه.

 

7- تكون الأختام على الذبيحة واضحة.

 

8- القوام متماسك لا يسهل قطعه بأظافر اليد.

 

9- لايوجد مواد مخاطية أو هلامية أو منداة.

 

10 - عند الضغط على اللحم بالاصبع لايترك اثر غائر.

 

11-  تجنب وجود الروائح الغريبة و الكريهة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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