شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التطبيقيين تبدأ صرف معاشات يوليو لأعضائها عبر مكاتب البريد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس رمضان هلال النقيب العام للتطبيقيين، إنه حرصا منه وكمال خضراوى أمين الصندوق على سرعة الاستجابة لصرف معاشات أعضاء النقابة بالمنيا عن طريق منافذ البريد، فقد قررت النقابة صرف معاشات يوليو بدءا من اليوم الخميس 22 يونيو 2023 من مكاتب البريد المصرى، والفيزا، لافتا إلى أن النقابة كانت قد بدأت الصرف النقدى من الثلاثاء الماضى من مقرات النقابات الفرعية.

وأشارت نقابة التطبيقيين، إلى تخصيص رقما لأصحاب المعاشات للاستفسار عن كل ما يخص العضو أو المعاشات أو الورثة وخدمات وأنشطة النقابة، وهو: 01158809981، مشيرة إلى أن قسم العلاقات العامة يتلقى كافة الاستفسارات يوميا من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، عدا الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

كان المهندس رمضان هلال نقيب عام التطبيقيين، قد قال إن النقابة قد وقعت عقدا لبدء تنفيذ مشروعها الإلكترونى لميكنة جميع أقسام النقابة العامة للتطبيقيين وربطها بجميع النقابات الفرعية، وذلك للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والربط السحابى، وذلك لأول مرة فى تاريخ النقابات بمصر، وتقديم خدمة مميزة للأعضاء على مستوى الجمهورية لتوفير الوقت والجهد.

وأشار هلال، إلى أن تقديم كافة الخدمات للأعضاء إلكترونيا هي إحدى خطوات التطوير التي ستبدأ فيها النقابة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تعظيم إيرادات النقابة بشكل أو بأخر، ومتابعة قانون الإيجارات الجديد ودراسة مدى إمكانية الاستفادة منه نظرا لوجود عقود قديمة لبعض المستفيدين والمستأجرين لأصول ثابتة خاصة بالنقابة.